Joaquín Larrivey no olvida a Universidad de Chile: "Me imagino que tengo las puertas abiertas"

Pese a que dejó de pertenecer a Universidad de Chile hace un poco más de cuatro meses, Joaquín Larrivey no se desliga afectivamente del cuadro azul, y desde Italia le dio una entrevista a D13 donde deja en claro que le costará dejar atrás su paso por nuestro país.

El espigado delantero reconoce además que le gusta mucho Chile y tienen como familia una conexión muy importante con esta tierra porque "mi mujer nació allá cuando su papá jugaba en Católica (Gerardo Reinoso)".

Respecto a lo que vivió en el cuadro azul, Larrivey cuenta que "he pasado por muchos equipos, a partir de los 27 años que fui al Rayo Vallecano ahí yo creo que mi carrera tomó una mejor dirección según mi punto de vista. Venía haciendo una carrera buena pero a partir de ese momento empecé a hacer un promedio de 15 goles por año en ligas importantes. También en Huracán cuando salí me sentí muy valorado y muy querido, hice muchos goles también, pero la U sin duda es uno de los clubes donde me sentí mejor".

Y en ese sentido confiesa que los hinchas no lo olvidan. "La verdad que casi a diario recibo mensajes. Obviamente es dificil responder a todo el mundo pero respondo, mando saludos, pero a diario recibo mensajes. Y como quedé marcado yo con la gente, la gente quedó muy identificada conmigo y el cariño es mutuo. Quedó una relación espectacular con la gente y bueno ojalá que se pueda mantener en el tiempo", expresó.

Respecto a su comentada no renovación, Larri afirma que "no sé si la expresión es 'jugaron sucio' yo lo que tuve que decir en su momento por como sucedieron las cosas lo hice, no opaca para nada mi salida todo lo que viví todo el cariño que tengo por la U, esté quien esté le deseo lo mejor".

Respecto al futuro, Joaquín Larrivey se ilusiona con que su camino y el de la U se crucen en algún momento. "Yo creo que después de hacer las cosas que hice en la U imagino y quiero creer que tengo las puertas abiertas porque me he comportado siempre correctamente, nunca dije nada que no sea verdad y les deseo lo mejor, a Crisitián Aubert, a Michael Clark, a Luis Roggiero porque lo mejor para ellos significa lo mejor para la U. Así que más allá de que mi salida no fue como me hubiera gustado, ya dije lo que tenía que decir. Me imagino que tengo las puertas abiertas y si no es así, no pasa nada", cerró.