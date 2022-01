Alejado de la cancha de fútbol pero presente en los medios, el ex arquero de Universidad de Chile no ve con buenos ojos la administración de Clark y Roggiero en la U, de los cuales fue crítico.

Johnny Herrera apuntó a Luis Roggiero y Michael Clark en Universidad de Chile: "Son dos personas que no conocen al club ni al hincha"

Universidad de Chile busca cambiar rápidamente el switch de lo que fue la temporada 2021 y enfocarse de lleno en los desafíos locales que tendrá este 2022. De la mano del flamante técnico Santiago Escobar y de Luis Roggiero y Michael Clark en la parte administrativa, los azules esperan no volver a repetir lo que sucedió el año pasado.

Fue precisamente Luis Roggiero y Michael Clark quienes Johnny Herrera tuvo palabras de escepticismo sobre lo que puede ser este año para la U, en conversación que sostuvo con el diario El Mercurio.

“Sé que Roggiero y Michael Clark son los que deciden todas las contrataciones. Son dos personas que no conocen el club, tampoco conocen al hincha. Supe que pasaban cosas extrañas, como que Clark decide sin tomar mucho en cuenta la opinión del resto de los directores; entonces si es así, si no escuchas, es más difícil todo. Si la U no trae un par de refuerzos de categoría, lo volverá a pasar mal”, aseguró.

El ex portero azul se refirió al cargo de Luis Roggiero y dejó muy en claro que había otras personas aptas para el puesto: “Encuentro que es una apuesta interesante, pero extraña. Ese puesto les calzaba a Clarence Acuña o David Pizarro, ni siquiera me candidateo yo, pues voy para otro lado, quiero hacer la vuelta larga. Creo que la elección de Roggiero está de más; más allá que haya hecho algo bueno en Independiente del Valle, ¿por qué no llegó a la Selección de su país o a un equipo grande ecuatoriano?”, señaló.

Consultado sobre el asesoramiento que deberían tener Clark y Roggiero, Herrera fue enfático: “Se tienen que asesorar bien, pero cuando está en la nebulosa quiénes son los dueños de la U, cuesta hablar. Se nombra o se escucha que, hipotéticamente, Fernando Felicevich o Victoriano Cerda están en esto, lo que no me consta, pero si hipotéticamente fuese así, ellos debiesen asesorarse mejor si realmente quieren ver bien a LA u. Ahora, si lo quieren solo para negocio, ahí no hay mucho que hacer”.

En el cierre, Herrera lamentó la distancia que ha tomado la U de sus clásicos rivales: “No hay que ser ciego ni vidente para darse cuenta de la calidad de los planteles de cada equipo. Ves los plantes de Colo Colo y la UC y están, lamentablemente, muy por encima de Universidad de Chile. La U está muy lejos de esos dos equipos y también de Audax, Unión Española, Palestino o Ñublense, que vienen con una columna, están bien estructurados y tienen una idea de juego clara. La U la va tener difícil este año”, remató.