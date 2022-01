Nahuel Luján y Marcelo Cañete son uno de los tantos jugadores que no seguirán en la U de cara a la próxima temporada.

Uno de los temas más controversiales en el último tiempo en la Universidad de Chile ha sido la salida de varios de sus jugadores que estuvieron en la temporada pasada, tal es el caso de Nahuel Luján y Marcelo Cañete.

Ambos jugadores contaban con contrato vigente en el Romántico Viajero, pero tras las llegada de Luis Roggiero y Santiago Escobar al cuadro universitario, se decidió rescindir dicho contrato y que los jugadores buscaran club de cara a la próxima temporada, así lo hizo saber ayer el DT azul en entrevista con la Magia Azul.

Esto llamó la atención de Johnny Herrera, ex arquero e ídolo de la U, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports explicó el porqué él le daría una oportunidad de seguir a ambos futbolistas.

"Yo lo he dicho siempre: mantendría a Nahuel Luján y Marcelo Cañete. Ellos dos basicamente porque es una gestión obvia porque no hay recursos, donde se reclama que no hay plata y son dos jugadores que le quedan dos o tres años de contrato", comenzó diciendo el Samurai Azul.

"Además, son dos jugadores probados que rindieron, Luján cuando entró rindió y luego se lesionó y estuvo tres o cuatro meses, Cañete lo mismo en un principio", agregó el panelista de TNT Sports.

"Hay jugadores que cuando llegan por lo general le tienes que dar un tiempo de adaptación, siempre es así, pero un tipo que mostró tanto en Cobresal no se puede volver malo de un día para otro, es verdad que tuvo un mal año pero como todos. Dale la oportunidad si lo tienes con contrato", complementó.

Finalmente, el propio Herrera recordó lo que fue la llegada de Walter Montillo a la U, quien no tuvo un gran primer año pero terminó siendo una de las figuras del elenco universitario. "(Walter) Montillo cuando llegó era un desastre, era un desastre. Yo me acuerdo que lo seguía como hincha cuando no estaba en el club, estaba en Everton de Viña del Mar. El segundo año de Montillo sale campeón y lo terminan vendiendo a Cruzeiro", sentenció Herrera.