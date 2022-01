Universidad de Chile se desprendió de varios jugadores tras la desastrosa campaña de 2021 que los tuvo peleando palmo a palmo el descenso a la Primera B y en donde se pudieron salvar apenas en los últimos 5 minutos del último compromiso frente a Unión La Calera.

Para la temporada 2022, hubo varias caras nuevas partiendo por el entrenador Santiago Escobar y los refuerzos José María Carrasco, Hernán Galíndez y Cristián Palacios, entre otros. Pese a que aún no encuentran club, la situación de Nahuel Luján y Marcelo Cañete preocupa en los azules y fue el mismo técnico quien, en conversación con La Magia Azul en RedGol, se encargó de aclarar.

“Sobre el tema de Luján, no va estar en el plantel. Es un tema laboral con la institución, él no hace parte del proyecto deportivo de este año. El mismo caso de Cañete, que seguramente se presentarán a los entrenamientos y van a ser recibidos porque por respeto a ellos van a ser recibidos en el plantel”, aseguró el técnico colombiano.

Escobar no entregó mayores detalles, salvo que no serán parte de la materia futbolística de la U: “No van a estar en el proyecto deportivo y hay que determinar su situación laboral, porque yo no me meto en el tema contractual, en el tema de abogados. El tema contrato laboral ya es un tema que a mí no me compete”, enfatizó.

Ahora, habrá que esperar a ver qué sucede con Luján y Cañete quienes, si bien podrán entrenar en las dependencias del CDA por el vínculo contractual con la U, no están dentro de los planes de Escobar y se les buscará un club para que salgan durante la temporada 2022.