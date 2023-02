Johnny Herrera no entiende la suplencia de Lucas Assadi: "Me cuesta creer que haya puesto una mala cara o no haya entrenado a su máximo nivel"

Mucho ha llamado la atención de los hinchas de Universidad de Chile la suplencia de Lucas Assadi, uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol chileno. Y es que el nacido en Puente Alto no sumó minutos en el último partido del Romántico Viajero y desde su retorno del Sudamericano Sub 20 solo ha estado presente en 60 minutos.

En la antesala del encuentro ante Curicó Unido, Mauricio Pellegrino fue consultado acerca de este tema y la respuesta del adiestrador argentino fue destacada en redes sociales.

"Elegimos lo que creemos que es mejor para cada partido, eso no quita el potencial que tiene Lucas. Como todos los jugadores jóvenes, tenemos que ayudarlo, darle calma y apoyarlo para que siga creciendo. Siempre se puede aprender y mejorar, Lucas está en ese proceso", expresó del DT.

Assadi no ha sido titular ningún partido desde la llegada de Pellegrino | Foto: Agencia Uno

Pero si hay una voz autorizada para hablar del elenco universitario es Johnny Herrera, multicampeón con la institución laica, quien en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports no comparte la decisión del ex adiestrador de Vélez Sarfield.

"Yo pocas veces he visto un técnico que declare tan bien como Pellegrino, sin libreto, sin el cassette y el discurso relativamente correcto. Para él hubiese sido mucho más fácil decir que lo estamos evaluando y va a tener su oportunidad", destacó el Samurai Azul

"Me cuesta creer que Lucas Assadi haya puesto una mala cara, no haya querido entrenar a su máximo nivel porque es un chico que esta empezando, los chicos que empiezan normalmente se quieren comer la cancha, la vida y están con todas las ganas. Me cuesta entender que por un tema de actitud que no tiene más minutos en cancha", enfatizó el ex capitán de la U.

"Entiendo al técnico que le va a pedir desgaste, le va a pedir compromiso defensivo, pero si´algún día llego a dirigir, yo lo voy necesitar más fresco para que ataque que para que defienda...Yo creo que la mejor versión de Osorio, Huerta y Assadi es de mitad para adelante, entonces hazme el desgaste hasta cierto lugar de la cancha y luego haz la posta con el lateral", remató el ex cuidatubos de la Selección Chilena.