Jorge Valdivia indignado con Diego López por incluir a Jeisson Vargas en lugar de Darío Osorio y se lanza contra el ex UC: "No está bien físicamente, no tiene confianza y no se le ve frescura"

Universidad de Chile cayó categóricamente por 3 a 0 ante Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario, donde todos los ojos estaban puestos en la titularidad de Jeisson Vargas en desmedro del joven Darío Osorio.

El nacido en Recoleta no tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta azul y los hinchas se lo hicieron saber en las diversas redes sociales con ácidas palabras, siendo este uno de los puntos más bajos del elenco universitario y siendo reemplazando en el segundo tiempo por la joya azul.

Uno que alzó la voz tras la caída del Romántico Viajero fue Jorge "Mago" Valdivia, quien fiel a su estilo sin pelos en la lengua le dio duro a Diego López por incluir a Vargas en la oncena titular.

"A mí me parece impresentable lo de Diego López. Su respuesta es 'yo vi esta semana a otros jugadores mejor', listo. Sin atropellar a Jeisson Vargas, ¿de qué manera lo vio mejor en la semana? Porque nosotros el fin de semana no lo vimos", afirmó Valdivia.

Vargas reprobó en el Clásico Universitario y no brilló en la cancha del Estadio Nacional | Foto: Agencia Uno

Pero el ex volante creativo fue más allá y recordó cuando fue compañero del canterano cruzado. "Es un jugador que no venía teniendo buenos partidos. Yo lo conozco, fui compañero de él en La Calera y es un jugador que no está bien físicamente, que no tiene confianza, futbolísticamente no está bien. Es una lata pararme acá y hablar de Jeisson porque encuentro que es un jugador que aún puede darle algo a la Universidad de Chile porque es un tecnicamente es interesante, pero de ahí a que esté pasando un mejor momento que Darío Osorio ahí ya no comparto su teoría", remarcó el ex seleccionado nacional.

"A Jeisson Vargas no se le ve la frescura, no se le ve un jugador que esté rápido de elección, de elegir al mejor ubicado", cerró el Mago.