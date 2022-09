Siempre que se habla de la llegada de un nuevo entrenador a Universidad de Chile, comienza a sonar el nombre de José Luis Sierra Pando. El adiestrador nacional ha tenido buenas campañas al mando de Colo Colo, Palestino, Unión Española y clubes de Arabia Saudita, entre otros, que han despertado el interés de varios clubes nacionales.

Y es que una de los grandes problemas del ex entrenador del Tino Tino es su cercanía con el Cacique, donde levantó el trofeo de campeón tanto como entrenador como jugador, algo que no es tan bien visto en los hinchas del Romántico Viajero en las redes sociales.

El propio "Coto" Sierra conversó con el programa F90 de ESPN Chile, donde dejó en claro las razones de su fallido traspaso a la U, hecho que aconteció en el periodo cuando Hernán Caputto dejó el banquillo azul.

"No podría generalizar respecto a por qué mi estilo no gusta mucho. Nos hemos dado cuenta que redes sociales impactan mucho y resulta que representan a una minoría", afirmó el campeón del Apertura 2015 con el Popular.

Palestino fue el último club que dirigio Sierra en nuestro país | Foto: Agencia Uno

"Sí estuve cerca de la U y sí fue por eso", confesó a la hora de ser consultado si ha estado cerca de dirigir al conjunto estudiantil.

Agregando que "hubo algo de, no quiero decir miedo, pero era decir 'cómo vamos a traer a alguien que jugó y dirigió en Colo Colo a la banca de la U', porque ese era el tema".

"Creo que había convicción, pero no de todas las partes sino de una o dos personas", complementó el exfutbolista profesional.

"Pero es parte de. Si como entrenador me pautean las redes sociales o la prensa respecto a lo que voy a colocar o hacer, cambiar mi forma de ser y decir 'lo mío no gusta', bueno, resulta que donde he ido, salvo la segunda etapa en Palestino, siempre me ha ido bien", concluyó.