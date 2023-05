José Luis Villanueva le da like a la idea de traer un tanque a Universidad de Chile: "La U muy lírica no me gusta, la única que tuvo mucho éxito fue la de Jorge Sampaoli"

Tan solo dos partidos quedan para que se cierre el primer semestre del Campeonato Nacional y la Universidad de Chile está en una expectante cuarta posición, a tan solo cuatro unidades del actual líder: Cobresal, equipo que enfrentará este lunes 15 de mayo.

Pero hay dos nombres que han comenzado a sonar con fuerza en la dependencias del Centro Deportivo Azul y en la oficina del gerente deportivo, Manuel Mayo, de cara al segundo semestre, los cuales son los de: Lucas Passerini y Cecilio Waterman, así pudo averiguar Bolavip Chile.

La altura, corpulencia y olfato goleador son las características de ambos jugadores que son distintas de las que tiene Mauricio Pellegrino en el plantel con Nicolás Guerra y Cristián "Chorri" Palacios, lo que habría llamado la atención del entrenador azul.

Pellegrino empieza a mirar de reojo el segundo semestre | Foto: Photosport

El exjugador José Luis Villanueva, panelista del programa Pauta de Juego, le levantó el pulgar a la posibilidad de que el cuadro bullanguero vaya por un centroatacante de dichas características.

"A mí me gusta la U con un 9 grande, me gusta. Siento que es reencontrarse con la identidad.Yo me acuerdo desde Campos en adelante que tiene un nueve grandote con los planteles exitosos de la U", indicó el ex Universidad Católica.

"Me gusta porque es parte del ADN de la U dividir la pelota, saltarse el medio, la lucha. Yo siento que la U muy lírica no me gusta y la única que tuvo mucho éxito fue la de Sampaoli porque tenía un entrenador excepcional y además tenía un 9 muy grande como Canales", remató el ex seleccionado nacional.