Juan Pablo Gómez se transformó en el primer refuerzo de la Univerisdad de Chile para la temporada 2022. El Rockero logró ser reconocido en la Gala del Fútbol Chileno como el mejor lateral derecho, luego de su paso por Curicó Unido y está enfocado en hacer lo mejor en el Romántico Viajero, que todavía no decide quién será el técnico para 2023.

Gómez ya estampó su firma y fue anunciado desde el Centro Deportivo Azul como el primer jugador para el 2023. El nuevo rostro de la U sabe que llegó a un club grande y está motivado en todo lo que viene para él.

"Sí, le agradezco mucho. Se nota mucho que la U es un equipo demasiado, demasiado popular y se nota de inmediato. De a poquito me iré acostumbrando. Estoy feliz de estar en un equipo tan prestigioso y tan grande", dijo.

Además, Gómez no se anda con chicas y apuntó a que en la U quiere "pelear arriba, es a lo que la U debe aspirar, a pelear los primeros lugares del campeonato. Prometo ciento por ciento profesionalismo, es algo que me caracteriza, porque vivo el fútbol así, me apasiona lo que hago y puedo entregarle mucho al grupo y a la institución".

Juan Pablo Gómez se transformó en el mejor lateral derecho de 2022 y firmó con la U tras su paso por Curicó Unido (Pantallazo)

Gómez, con recorrido en varios clubes como la Universidad de Concepción, la UC, Curicó y la Unión Española, develó que ya habló con uno de sus grandes amigos, Cristián Palacios. El diestro compartió con el Chorri en Unión Española y ya quiere pisar el campo del Centro Deportivo Azul el próximo 9 de diciembre.

"Sí, he hablado con el Chorri (Cristián Palacios) con el que mantengo una amistad muy grande desde la Unión Española. Recibí sus felicitaciones y tengo ganas de volver a trabajar con él. Todo será a su tiempo, tendremos un período de que nos vamos a ir conociendo, llegará un entrenador nuevo y habrá muchas cosas para procesar. Tiempo al tiempo"

Gómez estampó su firma hasta fines de 2024 y su vínculo será por dos temporadas. El nuevo refuerzo azul tendrá que pelear ese puesto con Yonathan Andía.