Universidad de Chile se debe enfocar en el partido del miércoles ante la Unión Española por la Copa Chile. En la antesala de este compromiso, el volante Pablo Aránguiz fue acusado de agredir a un guardia de seguridad en el Centro de Eventos Botánico. El jugador, según lo que relató Chilevisión Noticias, fue hasta el recinto en Peñalolén en compañía de varios amigos y entre ellos un jugador de Barnechea, que no se entrega su indentidad.

La situación habría ocurrido pasada las 00:30 horas cuando el efectivo de seguridad fue a buscar a un joven que derribó una motocicleta. El vehículo pertenecía a un trabajador del lugar y el guardia fue a buscar a Aránguiz, quien aseguró en el relato que pagaría la moto.

Ahí, el relato es crudo por parte del guardia, quien no reveló su identidad, y contó que el muchacho se dio a la fuga. El encargado de seguridad, con un compañero, redujeron al muchacho. En paralelo, por un acceso distinto, ingresó un auto blanco por una entrada alternativa y que de ese vehículo habría bajado Aránguiz.

Luego, el guardia entregó su crudo testimonio manifestando que "soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un huev... (sic). Te voy a pegarte los medios balazos (sic). Me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente".

Pablo Aránguiz es acusado de amenazar y golpear a un guardia en Peñalolén (Agencia Uno)

ver también Fouillioux asegura que ex U está listo en la UC para la próxima temporada

El guardia herida, según el relato a CHV, manifestó que cree que la agresión fue con "una manopla o la cacha de una pistola". En su testimonio, el profesional de seguridad manifestó que solo Aránguiz realizó las amenazas y nadie del grupo se metió en el entrevero.

"Sentí miedo con ese muchacho. Para mí, era un delicuente cualquiera por su vocabulario y amenazas. Estaba desorbitado (...) Si huniera podido pegarme más y matarme, el hombre me mata en ese momento", terminó. Según CHV, la U no entregó ninguna respuesta para aclarar el hecho.