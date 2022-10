Junior Fernandes se lanza en contra de Piero Maza tras su error arbitral y de pasada acusa a Fernando de Paul: "¡Se apunta a la pelota, no a la cabeza de los jugadores!"

En Universidad de Chile no quedaron contentos con agónica igualdad ante Everton de Viña del Mar y toda su desazón se fue hacia Piero Maza, juez del partido, quien estuvo una involucrado en una polémica tras un penal no sancionado de Fernando de Paul a Junior Fernandes.

El primero en ir a reclamar fue el capitán Felipe Seymour quien tuvo un sabroso diálogo con el réferi central del cotejo.

Pero esto no quedó ahí. En La Otra Cámara de TNT Sports quedó en evidencia el enojo que tuvo el ariete del conjunto dirigido por Sebastián Miranda a la hora de enterarse de la decisión del árbitro del compromiso.

"¡Casi me mata, casi me saca la cabeza y es falta mía! ¡Mamita hueón! ¡Me estay huebi...! ¡Casi me manda al hospital y es falta mía!", indicó el delantero de los goles importantes en el último tiempo en los azules.

Junior perdió los estribos ante Everton | Foto: Captura

Segundos después su mirada fue hacia el "Tuto" Paul, ex guardemeta azul y actual portero de Everton, para luego gritarle: "¡Se apunta a la pelota, no a la cabeza de los jugadores!".

Lo cierto es que el Romántico Viajero deberá rápidamente dar vuelta la página y enfocarse en el partido de este miércoles 26 de octubre a las 18:00 horas ante Unión Española por Copa Chile.