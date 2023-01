Universidad de Chile logró una importante victoria tras derrotar por 1 a 0 a Unión Española en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino mostraron una solidez defensiva durante todo el partido.

Y es que minutos antes de comenzar el encuentro, los azules dieron la noticia que Luis Casanova tuvo que suplir de emergencia a Nery Domínguez, producto de una lesión que arrastraba durante la semana, pero el ex Deportes Temuco no defraudó y jugó a gran nivel.

Casanova tuvo su primera titularidad en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

Juvenal Olmos, comentarista de la transmisión oficial de TNT Sports, se tomó un momento para conversar con Bolavip Chile y destacó a la pareja de centrales conformada por Casanova y Zaldivia.

"Me gustó lo de Casanova, me gustó lo de Nery Domínguez y me ha gustado lo de Zaldivia. Es lo mejor que le puede suceder al DT, que conoce esa faceta de central, pero jugó bien la U hoy día", indicó el ex entrenador de la selección nacional

"Buen partido de los centrales, yo no los cambiaría pero el técnico es el que manda", sentenció el también panelista de Todos Somos Técnicos.

De esta forma, el estratega de la U tendrá que decidir durante la semana si finalmente se quedará con la dupla que jugó en la derrota ante Huachipato o si se quedará con la que logró el triunfo ante los hispanos.