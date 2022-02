Una triste noticia aconteció en las afueras de las instalaciones del Centro Deportivo Azul, luego que el juvenil Sub 20 de la Universidad de Chile, Bastián Orellana, sufriera el robo de su automovil mientras este esperaba que se abriera el portón del recinto deportivo.

El video del robo fue compartido por el medio partidiario La Voz Azul, donde se ve que los delincuentes interceptaron al nobel futbolista en su llegada al recinto y este sufriera un "portonazo", llevándose su vehículo.

Fue el propio Orellana quien conversó con Las Últimas Noticias acerca del lamentable suceso y contó los minutos de impotencia tras ser asaltado por los delincuentes.

"Gracias a Dios no fue nada grave. Uno se pone a pensar la situación y claramente podrían haber pasado cosas mucho peores", partió diciendo Orellana.

"No queda más que dar las gracias por poder estar hablando ahora y que no sea mi madre la que tenga que estar contando que fui un buen joven. No estoy muerto", agregó.

El volante de la categoría Sub 20 agradeció la ayuda que le han brindado desde la dirigencia del Romántico Viajero. "En el club me auxiliaron rápido. En las redes sociales también. Es reconfortante ver tantos mensajes. Estoy agradecido", detalló.

"Eran cabros chicos. Quiero invitar a los jóvenes a que no busquen lo fácil. Que trabajen por su futuro. Más que rabia, me da tristeza ver a jóvenes de 15 años que teniendo un futuro por delante, buscan el dinero fácil de esa manera", finalizó.

Cabe recalcar que dos personas fueron detenidas por el robo del vehículo del futbolista Bastián Orellana.