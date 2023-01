En el Centro Deportivo Azul sabido son los murales que están repartidos por diversos rincones del recinto en homenaje a todos aquellos que alguna vez le dieron algo importante al club en todos sus estamentos y categorías.

Es por eso que Universidad de Chile no se olvida de sus leyendas y desde luego en ese sitial se encuentra Carlos Campos. El Tanque, máximo goleador del equipo en su historia, tiene un espacio en el CDA con un imponente mural.

Gráfica que su hijo, Cristián, tuvo la oportunidad de ver por primera vez. La contempló, la fotografió y desde luego un espacio para la emoción hubo de ver el reconocimiento que le hizo la institución al verdadero tanque del fútbol chileno.

Cristián, hijo del Tanque Campos, conoció el mural de su papá en el CDA (Archivo)

A 60 años de un especial suceso familiar

Si de amor por la U se trata, Carlos Campos dio clase y fue tanta su devoción por el cuadro azul que incluso trastocó momentos importantes a nivel familiar y para él mismo como persona.

Y hay que remontarse al día 19 de enero de 1963, jornada en la cual se jugó un Superclásico entre los azules y Colo Colo que fue triunfo para el Ballet Azul por seis goles a tres. Un partido inolvidable para la U tras vencer a los albos en años que comenzaba a cimentarse el duelo mayor de nuestro fútbol.

En esa victoria, Campos anotó tres goles siendo la figura del compromiso. No obstante, para su vida tuvo un pequeño trastoque. Ese día, el Tanque iba a contraer matrimonio con quien fue su eterna compañera de toda la vida, Carolina Muñoz y el ex artillero no encontró nada mejor que modificar la fecha de su boda.

El cambio se realizó para el día siguiente, es decir este viernes 20 de enero se cumplen 60 años del día en que Carlos Campos se casó con su señora de manera definitiva y pudo protagonizar ambas actividades, el Superclásico y su casamiento.

Una historia que siempre se ha contado en el mundo azul, pero que hoy toma tintes bastante significativas por ser seis décadas ya de aquel momento.