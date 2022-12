Víctor Hugo Castañeda no hizo oídos sordos por el traspaso de Matías Zaldivia a Universidad de Chile y le deseó buena suerte.

El plantel de Universidad de Chile sigue trabajando en el Centro Deportivo Azul y el foco, ahora, está puesto en llegar de la mejor forma posible para el díficil objetivo que tendrá que afrontar en 2023: dar vuelta la página de los últimos años y pelear el título del fútbol chileno.

Sin embargo, hay un tema que generó debeta entre los hinchas azules y colocolinos en este mercado de pases: el traspaso de Matías Zaldivia desde Colo Colo a la U, jugador que había sido uno de los referentes albos en los últimos años.

Zaldivia ya entrena a la par de sus nuevos compañeros | Foto: Universidad de Chile

Víctor Hugo Castañeda, ex entrenador del Romántico Viajero, es una persona identificado con el Chuncho y se tomó un momento para conversar con Bolavip Chile sobre este polémico fichaje.

"Que le vaya bien no más. No es un jugador de mi agrado pero la gente que está ahí lo eligió, espero que le vaya bien", indicó el ex volante azul.

"Que muestre la misma garra, la misma pachorra que él ponía en el otro equipo reclamando y ojalá sea un aporte a la U. Esto es fútbol profesional y te puede gustar o no, pero que la vaya bien", finalizó el ex seleccionado nacional.

Recordar que Zaldivia podría hacer su debut con la camiseta del elenco universitario en la Copa de Verano Coquimbo 2023, cuando el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino enfrente a los Piratas el miércoles 4 de enero.