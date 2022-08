Existen muchos hinchas que están con tristeza y miran con preocupación el actual momento de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional y a su vez, cuestionan la administración de Azul Azul. Otros, en cambio, observan este fenómeno con una resignación tremenda.



Uno de ellos es el reconocido locutor Roberto Artiagoitia, "El Rumpy", quien conversó conversó con Bolavip y mostró su postura como un hincha del cuadro universitario que sin embargo, mira con distancia el momento de los estudiantiles y algo que él mismo aporta, muy alejado de lo que a él le enseñaron sobre qué es la U.

"El año pasado con el gol de Junior, me pasó como que me daba lo mismo. Me pasó como 'ojalá se vayan' y me pasa como que ahora es querer a Mademsa, es una empresa y yo no tengo apego por las empresas, siento que esto dejó de ser fútbol, que no es la U. Que es Mademsa, que es Fensa, Whirpool ¿Me entendí? da lo mismo", fueron los primeros conceptos del Rumpy.

Consultado si le haría bien un descenso al cuadro laico, Artiagoitia enfatizó que no le llama poderosamente la atención. "No me importa lo que pase con Mademsa, no me importa si el balance fue malo, si los refrigeradores son malos, no me pasa. Hoy día prendo la tele y veo el Betis de Pellegrini y Bravo y me pasa, poh", aseveró.

Sobre qué le parece la llegada de Mauricio Etcheverry como asesor externo a Azul Azul, El Rumpy no se anduvo con chicas y dijo no estar sorprendido con esa decisión. "(Son) Coherentes, están siendo coherentes. Son ladrones y se pasan la huevada entre ladrones. No es gente que le interese como a mi, como el que me llevó por primera vez al estadio, como yo quise llevar a mis hijos, porque a nosotros nos interesaba el fútbol, el deporte. Pero estos huevones son ladrones, si esta huevada la partió Piñera que se compró Colo Colo cuando no le gustaba Colo Colo para poder ser Presidente"; recalcó.

El Rumpy no quiere saber nada con las empresas que dominan el fútbol (Archivo)

"Hay que entender que esto no es deporte, es otra huevada que no sabemos qué es lo que es. Escapa a lo que yo entendía con la cabeza. Un equipo que era sufrir y que jugábamos, que no era fácil, que vamos para adelante, no. Ahora es otra cosa que tiene que ver más con Mademsa que con lo que yo me acuerdo", siguió desahogándose el conductor del espacio radial "El Chacotero Sentimental".

Finalmente en relación a cómo ve el futuro de la U, Rumpy fue duro en su diagnóstico, "se me desinfló. Si se van a segunda, que se vayan a segunda. Si desparecen y le ponen 'Universidad' en vez de Universidad de Chile, me da lo mismo. No me importa", puntualizó.