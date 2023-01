Los jóvenes que se ganan la confianza de Mauricio Pellegrino y que sumarán minutos sub 21 en la U

Si existe algo que se le puede destacar a Universidad de Chile en el último tiempo, es precisamente, la promoción de jóvenes valores de la cantera que se abren un espacio entre los grandes del primer equipo.

Para este 2023 no será la excepción y si bien Lucas Assadi, Darío Osorio y Marcelo Morales serán pieza angular del equipo y sumarán minutos sub 21, es necesario consignar que ellos ya están en la categoría de estelares en el plantel.

Pero existen otros elementos que se han ido ganando un espacio con Mauricio Pellegrino y otros que probablemente el argentino tendrá que ver, pero que en la interna del club se les tiene mucha fe. Aquí el repaso de aquellos que ya han dejado una muy buena impresión en el estratega azul.

Renato Huerta

El joven atacante de La Florida que está próximo a cumplir 19 años, es uno de los buenos valores del formativo. El Nato sido titular en ambos compromisos ante Coquimbo Unido y Rosario Central, siendo aplaudido por la crítica especializada. Al técnico le gusta jugar con punteros y ante la falta de exponentes, el muchacho se ha ido ganando su espacio y al menos a priori ha cumplido jugando a perfil cambiado, de buen pie y su técnica en velocidad.

Cristian Pardo

Si bien no sumó muchos minutos en los duelos anteriores por la ciudad de Coquimbo, es un elemento a considerar. El nacido en Ñuñoa acaba de cumplir 20 años y es un jugador con mucha personalidad. Potencia y buen remate le pueden dar réditos en algún momento al entrenador sobre todo, cuando el Turbina se va en demanda por su orilla.

Enzo Fernández Pitto

La Aduana de Licantén acaba de firmar su contrato profesional y si bien se habia indicado como uno de los que iba a partir a préstamo, el técnico lo sumó a los entrenamientos y ha ido cambiando esa postura. Un volante central de mucha tenencia y pelotazos largos con intención, además en lo tiros libres siempre algo tiene que decir. En marzo cumplirá 21.

Yahir Salazar

En unos días más cumplirá la mayoría de edad y lo celebrará con la selección sub 20 que se alista para el sudamericano. Defensor central que jugaba en el equipo de proyección, pese a que por edad lo pudo hacer en la sub 17. Además, lo están trabajando como lateral izquierdo y en algún momento porqué no usar ese puesto, considerando al sobrepoblación que existe en defensores centrales.

Pellegrino confía en estos elementos de la cantera azul (Agencia Uno)

Jeison Fuentealba

Otro que está en la selección sub 20 y que a priori está contemplada la continuidad en la U de este talentoso volante creativo. No ha convivido nada con Pellegrino, porque ha estado trabajando con La Rojita, pero se espera mucho de este jugador que el año pasado ya tuvo un préstamo por Deportes La Serena y sumó minutos en primera división.

Es la camada azul que se abre su espacio en el primer equipo de la U y al menos ya han encontrado aceptación de parte del estratega, algo que siempre es importante sobre todo en valores que solo desean vestir la camiseta del bulla.