El buen momento de la U radica mucho en su solidez defensiva donde tiene a tres baluartes que se han consolidado y han ayudado a mantener un equilibrio que los azules no tenían.

Dada la buena campaña de Universidad de Chile donde es segunda en la tabla de posiciones -a sólo un punto de Huachipato- se abrió una discusión más allá de los números, y es si el equipo de Mauricio Pellegrino juega bien o no. Discusión dogmática entre líricos y resultadistas, sin embargo, adheriendo a una u otra opción, hay un punto donde seguramente hay consenso absoluto y es que el DT argentino logró solidificar una defensa que la temporada hacía agua por todos lados.

Luis Casanova y Matías Zaldivia han logrado un equilibrio y seguramente son de las mejores duplas defensivas del torneo. Se suma la calidad de Nery Domínguez, que está ahí a la espera de su oportunidad, la que tuvo ante Everton en Viña del Mar.

Nos preguntamos en Bolavip ¿Cuál de los tres defensores es el mejor de la U? y le preguntamos a históricos defensores, los que por abrumadora mayoría, se inclinaron por el actual capitán de los azules.

Horacio Rivas duda en elegir a uno. "Qué difícil, uno se tiene que inclinar por alguno. Si hago un podio creo que Casanova y Zaldivia, ambos han tenido una regularidad y han sido muy importantes en el rendimiento del equipo, no me atrevo a decir quién es mejor, les doy el mismo valor a los dos y no descubro nada que el peso de la campaña está en su defensa", afirma.

Los defensas históricos del fútbol chileno se inclinan por Luis Casanova (Photosport)

A diferencia de Cara de Pato, Lucho Fuentes, un histórico de Cobreloa, se la juega por "Casanova, porque han estado ausente los otros dos, y la defensa ha cumplido bien. Es tiempista, cubre, he visto los partidos de la U".

Algo parecido opina el mundialista con la selección chilena en España 1982, René Valenzuela. "Para mi Lucho Casanova porque es un jugador que ha tenido más continuidad en el equipo, es el más efectivo, mas constante, comete menos errores. Las veces que los he visto jugar, a Casanova lo he visto súper bien", indica.

Otro histórico de Cobreloa, Mario Soto, también se inclina por el capitán de la U. "Me quedo con Casanova porque ha tenido una evolución en su juego, se ha adaptado a los entrenadores y dentro de esos cambios ha funcionado muy bien. Zaldivia ha intentado construir liderazgos y lo ha conseguido también", asegura.

También opina una leyenda del archirrival, Leonel Herrera, el que también le da un voto al 17. "Me gusta Casanova, da más seguridad, es fuerte, tiene buen rechazo", argumenta.

Para el final, el campeón de la Copa Sudamericana con la U, Marcos González también se une a la mayoría confesando que "me gusta más Casanova porque ha sido el más parejito, ha tenido más regularidad que los dos que están peleando el puesto, es capitán y por algo le pasan la jineta".