Luis Casanova llegó para quedarse en la Universidad de Chile y se instaló como una alternativa válida para Diego López, quien lo tendría considerado para el Clásico Universitario del sábado ante la UC. El zaguero, en diálogo con BolaVip, aprovechó para destacar el profesionalismo mostrado por Ignacio Tapia, quien ha sido duramente cuestionado por su nivel. Además, el Chino también tuvo loas para el argentino Nery Domínguez, con el que ya sumó minutos en el amistoso ante la Sub 20 en el CDA.

Casanova, sin duda, destacó todo el profesionalismo y la constancia de Tapia, quien llegó de Huachipato y se quedó con el puesto en la zaga. Ahora, Lucho tendrá que dar una batalla sana con el exjugador acerero y también con Domínguez, quien llegó de Racing para reformular la última línea del equipo azul.

"La verdad que será una lucha sana y es el técnico que va a decidir quien será el titular. Nacho (Tapia) es un gran compañero, muy trabajador y que está tratando de aportar, de seguir creciendo. Él siempre escucha cuando uno le da consejos y sé que se le van a dar las cosas, sé que le va a ir bien en la Universidad de Chile. Tiene mucho para darle al club, se está preparando y entrenando fuerte día a día", explicó Casanova.

Además, el formado en O'Higgins e hijo del ex volante rancagüino del mismo nombre, entregó más detalles sobre Tapia. "Él quiere mejorar junto al equipo. A veces, uno pasa por esos malos momentos, a mí también me ha pasado. Uno tiene que ser paciente, mantenerse en el foco y seguir trabajando, porque las cosas van a salir bien. Cuando llegue el momento hay que estar preparado. Él sigue mejorando, esforzándose y eso tiene mucho valor".

Nacho Tapia es blanco de críticas en la Universidad de Chile y el defensa Luis Casanova apoyó al cuestionado zaguero por su trabajo (Agencia Uno)

El experimentado Nery y la relación con Diego López

Luis Casanova en las últimas horas volvió a jugar con la U en un amistoso ante la Selección Chilena Sub 20 . El zaguero fue titular en un tiempo de 30 minutos y, además, jugó otros 10' bajo las órdenes de Diego López. El zaguero alabó la experiencia de Nery Domínguez y, de paso, valoró el buen trabajo del cuerpo técnico.

" Soy una pieza más de este equipo y no me considero el salvador de nada. Acá l o importante es el equipo, tratar de encontrar el mejor rendimiento posible, ser un aporte para el equipo, una alternativa válida para el técnico y seguir adelante (...) Es un jugador experimentado, que conoce el puesto y se hace fácil jugar con él. En un estadio con mucha gente no se escucha y uno con gestos, con movimientos, ya sabe lo que va a hacer tu compañero. Por ese lado se hace muy cómodo jugar con él", agregó.

Sobre Diego López, Casanova apuntó que " es un tremendo técnico, muy profesional, tiene grandes trabajos y es una buenísima persona. En estos días, he podido hablar más con él sobre lo que quiere de mí en la parte defensiva. Conocía poco los movimientos y de cómo le gustaba que se moviera la parte defensiva. Es un técnico que te escucha y me da mucha confianza trabajar con él y al equipo también. He hablado lo que tengo que ir haciendo en mi retorno a las canchas. Estoy muy contento y siento que su mensaje es muy claro para sacar la tarea adelante".