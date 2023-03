Jugadores azules que no han sido considerados en los últimos partidos, esperan poder volver a a ser considerados.

Pese a iniciar la temporada como titular, tanto en los partidos amistosos de verano como en el primer compromiso ante Huachipato por el Campeonato Nacional y luego frente a Palestino en la tercera jornada, no vimos más a Luis Felipe Gallegos en la Universidad de Chile.

Si bien, un cuadro gripal lo dejó al margen del duelo ante Magallanes siendo que viajó con la delegación, de ahí en más no se ha sabido más de un jugador que ha sido de los más cuestionados y no solo en esta temporada, si no que en la anterior, tampoco fue una prenda de garantía.

Hasta los hinchas, aquellos fieles y que bancan a sus jugadores, han manifestado la decpeción por el accionar del oriundo de Copiapó y que no ha podido realizar lo que hizo en algunas temporadas, básicamente en el fútbol mexicano.

Pero el Pipe quiere recuperar el terreno perdido y se esmera, día a día en en Centro Deportivo Azul para al menos, que Mauricio Pellegrino lo considere y lo incluya al menos, dentro de los citados para cada uno de los partidos.

Y es así, como este miércoles, a través de las imágenes que comparte el club en sus redes sociales, se pudo apreciar un importante cambio, radical por lo de más, del volante izquierdo de la U. Gallegos, se cortó la barba y ahora volvió a ser como lo conocimos hace algunos años.

El new look de Gallegos (Prensa Universidad de Chile)

Desde luego, no es síntoma que ahora el jugador vaya a subir su nivel ni mucho menos, pero en variadas ocasiones, esos cambios son parte de querer dejar lo malo atrás y el nacimiento de un nuevo ser. Por el bien propio y de la U, se ha de esperar que el cambio de Felipe Gallegos sea para bien.