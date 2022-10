Luis Felipe Gallegos confiesa que Ángelo Hermosilla lo insultó tras el partido de la U y Audax Italiano: "En los muchos años que llevo como profesional nunca un árbitro me había insultado"

En un partidazo en el Estadio Santa Laura, Universidad de Chile no pudo aprovechar los malos resultados de los equipos que están en la parte baja del Campeonato Nacional y terminó cayendo por 3 a 2 ante Audax Italiano.

El encuentro estuvo marcado por los errores de Cristóbal Campos, tanto en el primer tiempo como en la segunda parte, pero al finalizar el encuentro los jugadores azules se abalanzaron hacia Ángelo Hermosilla por los supuestos polémicos cobros.

Luis Felipe Gallegos, mediocampista azul, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del recinto deportivo y reveló insultos por parte del juez central del cotejo.

"Si, fue así. Es algo penoso y a mí no me gusta hablar de estos temas, pero es lamentable. En los muchos años que llevo como profesional nunca un árbitro me había insultado y te saca de onda que estas situaciones en el fútbol chileno estén pasando", indicó el volante.

Gallegos no quiso hablar más del tema Hermosilla | Foto: Agencia Uno

"No voy a decir que me dijo, pero para que vamos a seguir hablando del tema. Es un tema delicado, es complicado y además puede haber una sanción si digo eso", remarcó el jugador de 30 años.

"Su arbitraje fue dudoso. Un penal fue dudoso y el empate con un foul que lo fue a revisar. Nosotros nos preparamos todas las semanas de la mejor manera posible y nos estamos jugando cosas muy importantes para que por pequeños detalles como estos nos lleven a una derrota", cerró.