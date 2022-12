Marcelo Díaz utilizó su cuenta de Instagram para brindarle todo el apoyo a un ex compañero de la U por una supuesta estafa que le habrian realizado.

Marcelo Díaz sale en defensa de ex compañero en U de Chile por una estafa

Los estafadores están haciendo de las suyas otra vez. El reconocido ex mediocampista de Universidad de Chile, Pedro Morales, utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer un supuesto fraude que lo afectó a él y a su esposa Jenny Muñoz.

El ex deportista relató así el calvario que ha sufrido en los últimos días."Este fin de semana fuimos estafados por la empresa Econorent. Posterior a arrendar el vehículo, utilizaron nuestra tarjeta de crédito para hacer compra en aplicaciones de comida y ropa, al ser informados de esta situación se desentendieron del tema, en el contrato aparece el nombre de una persona que no fue quien nos atendió, fuimos atendidos por dos mujeres que usaron de forma delictual la información de nuestra cuenta bancaria", indicó ex seleccionado nacional.

Morales y Díaz en la Noche Azul de la Temporada 2012 | Foto: Agencia Uno

"Por suerte fuimos alertados por los ejecutivos del banco, pero esto no puede quedar impune. Exigimos que se hagan cargo. Nos estafaron, nos robaron, no protegen los datos de sus clientes y no dan soluciones", agregó.

Al ser un personaje público, esta estafa se fue masificando por las redes sociales y fue ahí que apareció Marcelo Díaz, ex compañero de Morales en la U, quien también compartió el timo en su Story.

"Esto le pasó a mi compadre. Ojo", publicó el campeón de la Copa Sudamericana 2011, el cual en las últimas semanas ha sido vinculado fuertemente con un posible regreso al Romántico Viajero, algo que los hinchas azules piden a gritos en redes sociales.

Recordar que ambos futbolistas coincidieron en el plantel de la U en la temporada 2012, donde pudieron levantar el título del Apertura y la Copa Chile juntos.

