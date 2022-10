Marcos González conversó con Redgol y no quedó para nada contento acerca de lo sucedido en el Centro Deportivo Azul entre Ronnie Fernández y Cristóbal Campos.

Siguen las repercusiones de la pelea que habrían tenido Ronnie Fernández y Cristóbal Campos en el Centro Deportivo Azul, algo que no fue bien visto por los históricos de Universidad de Chile tras el renacer futbolístico que ha tenido el elenco universitario de la mando de Sebastián Miranda.

El recordado exdefensor central Marcos González dialogó con Redgol acerca de esta problemática y dejó en claro que en más de alguna ocasión ha sucedido en los diversos planteles del fútbol chileno.

"Es complicado, pero siempre pasa. Hay roces dentro de un plantel. Hay que saber sobrellevarlos, dar vuelta la página y seguir adelante porque los dos van a seguir al menos juntos hasta fin de año", comenzó diciendo Lobo del Aire.

Además, agregó que"tienen que limar esas asperezas y solucionar lo que se presenta día a día. Pero pasa en todos los equipos y ahora fue en la U".

Fernández alzó la voz y fue el primero en descargarse en Redes Sociales | Foto: Agencia Uno

En la misma línea, remarcó que "ahora que estamos sacando la cabeza del agua y estamos respirando más tranquilos llega esta situación que, por ser la U, genera harta polémica. Pero son cosas pequeñas comparadas en lo que queremos lograr"

Para finalizar, indicó que "siempre hay situaciones que no son cómodas dentro de un plantel, pero no tienen que ser todos amigos, sí tienen que trabajar todos unidos por el mismo objetivo. Eso es distinto a llevarse bien o hacer bien el trabajo. Una situación no tiene por qué afectar lo más importante, que es sacar la U adelante, ponerla lo más arriba posible en Copa Chile y en el Campeonato Nacional lograr salvarse", cerró.