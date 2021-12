El centrocampista nacional Mario Sandoval deberá volver a Deportes Melipilla luego de que Universidad de Chile no haga efectiva la opción de compra tras el préstamo.

Mario Sandoval cuenta con se genera su salida de Universidad de Chile: “Me dijeron que no ejercerían la opción de compra”

Son varios los futbolistas que han confirmado su salida de la Universidad de Chile. El club universitario está realizando los respectivos análisis de quienes no continúan y quienes seguirán en la institución, para ir renovando el plantel con miras a la próxima temporada del Campeonato Nacional en el 2022.

El centrocampista Mario Sandoval también es uno de los futbolistas que saldrá de la Universidad de Chile de cara al próximo año, considerando que el jugador se encontraba solo a préstamo en la institución azul y deberá retornar a Deportes Melipilla.

“No sigo en el equipo. Tenía la ilusión de seguir un tiempo más, pero me quedo tranquilo con lo que hice y haber estado en el equipo de mis amores. Me dijeron que no iban a ejercer la opción de compra que tenía el club, nada más que eso”, comenzó informando el propio futbolista a la salida de Centro Deportivo Azul.

Sobre esta misma línea, el centrocampista añadió que “Quedé siempre con la incertidumbre en el año porque nunca se acercaron a decirme si estaba bien o mal lo que estaba haciendo. No me voy desilusionado, sino contento por conocer un lindo grupo de personas y compañeros. Además, adquirí experiencia en este nuevo año de fútbol”.

Además, el futbolista fue claro en señalar que no cree que su presente en club haya ocurrido por la expulsión que sufrió en el Superclásico. “No creo que esta decisión haya pasado por mi expulsión en el clásico contra Colo Colo. Quizás el rendimiento del equipo pasó por ese partido, pero con mi rendimiento personal quedo tranquilo”.