El histórico ex jugador de la U está jugando de central en Defensa y Justicia y no descarta volver a vestir la camiseta del Romántico Viajero.

Uno de los jugadores que marcó una época en la Universidad de Chile fue Matías Rodríguez. El actual defensor de Defensa y Justicia de Argentina estuvo atento de lo que aconteció este fin de semana en el Campeonato Nacional, donde el Romántico Viajero se salvó en los minutos finales del descenso directo a la Primera B.

El defensor más goleador en la historia del club azul ha comenzado a sonar en diversos medios como uno de los posibles refuerzos del conjunto laico y en los próximos días el ex capitán de la U estará en nuestro país para recibir la nacionalidad chilena.

Fue el sitio En Cancha que conversó con Rodríguez acerca de una posible vuelta al CDA y contó cómo se dio la tramitación para ser chileno.

"Es algo que lo vengo tramitando hace mucho tiempo, más de un año y medio. Obviamente que lo quería y lo deseaba mucho tiempo antes, pero entiendo el momento y las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Pero estoy feliz y mi familia muy feliz, sé que se abren puertas y Dios quiera que estos días esté viajando para recibir la nacionalidad", comenzó diciendo el futbolista de 35 años.

"El primer objetivo era que se me otorgara la nacionalidad, poder ser chileno, algo que lo deseaba y lo anhelaba hace mucho tiempo. Llegó en este momento justo. Obviamente cuando a uno le hablan de Chile y tener la carta de nacionalidad se abren puertas. Esperemos que salga lo mejor", agregó.

Sobre su posible retorno a la U, Rodríguez recalcó que "obviamente es un sueño desde el día que me fui, es un sueño volver a la U y seguir entregándole todo lo que le he entregado los años que me tocó vivir ahí. El compromiso siempre va a estar, el amor a la camiseta y sería volver a vivir cosas que no viví en ningún otro lado. La gente te hace sentir el cariño a diario, porque todos los días me llegan mensajes de agradecimientos, entonces eso hace que uno esté feliz".

"Lo que yo deseo es que la U se pueda armar bien, de la mejor manera, en todo sentido, dirigencial como cuerpo técnico y jugadores que les toque llegar y que lleven a la U al lugar que se merece, que es estar peleando torneos y no viviendo esta parte fea que nos tocó vivir. Digo que "nos tocó", porque también me sentí parte", sentenció.