Universidad de Chile se prepara para lo que será un crucial encuentro por el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ chocaran fuerzas ante la Universidad Católica en un nuevo Clásico Universitario, duelo que será clave para las pretensiones que tienen hoy en día en el conjunto ‘laico’, el cual hoy está en la parte alta del torneo.

Para esta jornada el estratega argentino, Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa e hizo su análisis para lo que ha sido el desempeño de sus dirigidos, en la que comentó que deberán realizar un trabajo perfecto en las distintas facetas del juego para poder vencer a su archirrival.

“El fútbol es ataque y defensa permanentemente, como atacas defiendes y como defiendes atacas. Es parte de un juego tan complejo y hermoso. Uno tiene que ser bueno en todos los momentos del juego para ser un equipo fiable. Hay que hacer muchas cosas bien para ganarle a este rival”, partió declarando Pellegrino.

Sobre el gran momento que vive el equipo dentro del torneo, el DT de la U se toma este momento con bastante mesura y no ve con mucha trascendencia este partido ante la UC, en la que son conscientes de que este partido es importante por su contexto, pero no sería fatídico en caso de no ganar.

Pellegrino habló en la previa al duelo ante la UC | Foto: Photosport

“Es importante, pero nada es definitivo. La gran ilusión que tenemos es hacer un buen partido con nuestras herramientas y ganarlo, pero no pienso mucho más allá. Si ganamos, el próximo va a ser más importante porque quedaríamos arriba”, explicó.

“Esperemos que lo mejor esté por llegar, siempre podemos hacer las cosas mejor. Ya es una satisfacción que se nos vea como un equipo que les puede jugar de igual a igual. El partido no va a ser determinante de cara al futuro, pero deseamos ganarlo porque es un partido importante”, confesó.

Sobre lo que será su enfrentamiento ante la UC, el estratega ve este duelo como una prueba importante para sus dirigidos, ya que ve a un rival con muy buenas características y que desde hace mucho tiempo ya se encuentra consolidado, a pesar de que hoy no viva un tan buen momento.

“Cuando uno tiene partidos buenos con rivales de gran porte te da mucha credibilidad en uno mismo. Eso es importante y difícil de conseguir. Sirve para creer en lo que podemos hacer”, explicó.

Finalmente, Pellegrino fue claro y reveló que aún está lejos de lo que quiere conseguir verdaderamente con el equipo, pero está tranquilo porque a pesar de no lograr todavía aquello, al equipo se le nota un progresivo ascenso futbolístico.

“Nos faltan muchas cosas, como la confianza de poder competir de igual manera ganando, empatando o perdiendo, ya sea cuando nos alaben o nos insulten. Todo es parte del crecimiento del equipo”, cerró.