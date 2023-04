El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica está a la vuelta de la esquina y mañana ambos equipos se verán las caras en el Estadio Ester Roa de Concepción por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2023.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino quiere seguir en la línea de los abrazos y cosechar su tercera victoria consecutiva, tras haber derrotado en condición de forastero a Audax Italiano y Everton de Viña del Mar por el mismo resultado; 2-1.

Para el compromiso ante los cruzados, eso sí, el ex DT de Vélez Sarsfield tendrá una sensible baja dentro de sus citados, en donde Emmanuel Ojeda no se alcanzó a recuperar su dolencia y quedó marginado del compromiso.

Ojeda quedó fuera ante la UC. | Foto: Photosport

La buena noticia para Pellegrino es que para el partido frente a la UC recupera al suspendido Matías Zaldivia, quien vio la tarjeta roja ante los itálicos y no pudo decir presente ante los ruleteros en la fecha pasada.

Sin más preámbulo, los citados de Universidad de Chile para enfrentar a la UC en Concepción son:

Cristóbal Campos, Ignacio Tapia, Yonathan Andía, Mauricio Morales, Leandro Fernández, Lucas Assadi, Darío Osorio, Cristopher Toselli, Marcelo Morales, Nicolás Guerra, Luis Casanova, Juan Pablo Gómez, Federico Mateos, Matías Zaldivia, Nery Domínguez, Renato Huerta, Jeison Fuentealba, Israel Poblete y Cristián Palacios.