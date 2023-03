Una de las grandes dudas de la semana previa al Superclásico, donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile este domingo en el estadio Monumental, ha tenido que ver con la recuperación de Emmanuel Ojeda.

El volante argentino está con un esguince de rodilla desde el lunes, por lo que ha sido duda en los últimos entrenamientos del equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Si bien, tal como contó Bolavip, Ojeda le pidió al cuerpo técnico jugar el partido ante Colo Colo, entendiendo que la molestia no era tan grave para perderse un compromiso importante.

Ojeda pidió estar en el Superclásico ante Colo Colo, pese a su lesión. Foto: Agencia Uno.

Este escenario fue evaluado esta jornada por Pellegrino, sus colaboradores y el cuerpo médico azul, donde se tomó la gran determinación.

"Quedan varios días, pero hoy ha entrenado bien con el equipo y ha respondido bien con la molestia que tenía. Vamos a esperar", comentó Pellegrino.

En ese sentido, por si tiene que buscar una variante, aseguró que "tenemos varias posibilidades, pero no tengo decidido si no es Emma quién puede jugar. Pero he pensando en posibilidades. Nery también puede ser una de ellas", enfatizó.

Hay que recordar que Ojeda ha sido titular en todos los partidos de la U, menos ante Huachipato en el estreno, donde los azules perdieron por 3-1 en Santa Laura.