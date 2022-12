Luego de su presentación del pasado día miércoles, Mauricio Pellegrino continúa liderando los trabajos de pretemporada de cara al 2023. El argentino fue claro y sabe que para construir la identidad y el protagonismo que él desea, no puede quedar nada al azar.

Al entrenador ya le han llegado cuatro refuerzos, pero sabe que para fortalecer aún más al plantel de la Universidad de Chile se requieren otros más. Como informó oportunamente Bolavip hace unos días, los puestos solicitados por el estratega son el de un centroatacante, un extremo y un portero.

Problema sería si no llegasen o que la tardía fuese un factor, pero existe otro tema que aún más complica a Mauricio Pellegrino y tendrá que resolver sí o sí, porque no existe otra solución, ya que no contará con tres titulares del cuadro azul.

Y son los seleccionados sub 20, puntualmente Darío Osorio, Lucas Assadi y Marcelo Morales, quienes trabajan en la selección chilena de la mencionada categoría bajo las órdenes de Patricio Ormazábal pensando en el sudamericano de enero próximo que se disputará en Colombia y por obviedad, ni en los amistosos de verano se vestirán de azul.

Específicamente porque este certamen arranca el 19 de enero y en el horizonte se señala que el Campeonato Nacional comenzaría el fin de semana del 21 y 22. La situación se complica en lo que respecta a la fase de grupos, a eso añadir que si es que La Roja avanza, seguirán por tierras cafetaleras y por consiguiente, la U no los tendrá en las primeras jornadas del torneo.

En el caso del Shelo Morales, su reemplazante tiene que ser José Ignacio Castro, a menos que el cuerpo técnico o gerencia deportiva determinen que el futbolista deba tener mayor rodaje, mientras que quienes sustituyan a La Joya de Hijuelas y al nacido en Puente Alto, se tendrán que elegir con lupa.

Factor a considerar que estos futbolistas no tuvieron vacaciones como el resto del plantel (salvo aquellos que estaban en el equipo de proyección y son considerados en la pretemporada azul) y quizás habrá que determinar que dice la dirigencia laica tras el sudamericano, como también en el caso de Assadi y Osorio que siempre sus nombres rondan como opciones de venta y en estos campeonatos siempre andan veedores observando a nuevas joyas.

Morales, Assadi y Osorio, los tres titulares que Pellegrino tendrá que reemplazar en el arranque de temporada (Archivo)

Sumar a Renato Cordero y a Jeison Fuentealba. El primero del equipo de proyección y que participó en la era de Diego López, mientras que el segundo, talentoso jugador que viene del préstamo en Deportes La Serena, pero tras eso solo ha estado en la sub 20 y no compartido con el técnico azul en esta nueva era, por lo que la tendrá más difícil para que el entrenador lo observe.

Un problema que tendrá que ir resolviendo Pellegrino y en ese análisis jugadores que quizás se creía podían emigrar, probablemente no se vayan para no dejar tan desprotegido al equipo.