Mauricio Pellegrino zamarrea con todo a sus dirigidos en la U tras la derrota ante Coquimbo: "En los partidos difíciles uno no puede perder el control"

Universidad de Chile dejó atrás su larga racha de invicto de ocho jornadas sin saber de derrotas en el torneo nacional y en esta jornada cayó por 2-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desperdiciando la gran oportunidad de poder llegar a la cima de la tabla de posiciones.

Ante esto, el director técnico de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino atendió a los medios de comunicación y analizó rápidamente lo que fue la caída de su equipo ante los ‘Piratas’, en la que hizo mucho hincapié al desorden que sufrieron sus dirigidos a lo largo de este partido.

“Creo que hasta el empate el equipo estaba bien, ahí nos desordenamos un poquito y comenzamos a apresurarnos y creo que entramos en esa prisa para llegar al gol y perdimos la posición y le dimos posibilidades a nuestro rival de algo que hace muy bien, que es atacar de contragolpe”, partió señalando Pellegrino.

Ahondando en su análisis, el estratega argentino declaró “la segunda parte me parece que el rival entró un poco mejor que nosotros, con salidas rápidas y nosotros muy imprecisos. Después del segundo gol, creo que perdimos el control porque entramos en su juego, en las protestas y nos olvidamos de jugar y eso nos sacó un poco de hacer nuestro juego. Hay que aprender de este tipo de encuentros, tener calma, hemos estado imprecisos en algunos aspectos. Hay que felicitar al rival y ya pensar en el partido del lunes”.

La U cayó ante Coquimbo en el norte | Foto: Photosport

El entrenador le dejó un potente mensaje a sus dirigidos tras esta derrota, en la que llama a aprender a lo que se vivió en este partido y no volver a ponerse locos en ciertos momentos de los compromisos, en la que llama a ser pensantes y no a descontrolarse con peleas con los rivales.

“No ha sido un buen partido, no se poner un adjetivo, claramente no hemos estado bien. A nosotros cuando el partido íbamos 0-0 o 1-1, también la fortuna tampoco nos ha ayudado, porque Nico tira debajo del arco, le pega la pelota al rival en la cara y viene el gol, pero esto es el fútbol. Hay que aprender cuando los partidos son difíciles, uno no puede perder el control, eso nos jugó la peor pasada hoy. El equipo perdió un poco el control, hay que tener calma y aprender a leer este tipo de situaciones”, declaró.

Uno de los temas por el cual también fue consultado el estratega del conjunto ‘Laico’ fue sobre la posibilidad de reforzar el equipo a mitad de temporada, a lo que no quiso ahondar en profundidad y que aquello lo comenzará a analizar en su debido momento cuando el libro de pases este abierto.

“Yo siempre lo digo, todos los equipos están sujeto a mejoras, pero eso se verá en el momento que se abra el libro de pases para ver qué podemos hacer. Estoy muy contento con los chicos que tengo, todos los equipos se pueden mejorar. Hemos tenido un mal partido y hay que dar vuelta la página”, explicó a los medios.

Finalmente, Pellegrino habló sobre lo que ha sido una constante en las últimas semanas dentro del equipo, en donde ha tenido que sufrir mucho con las lesiones, en donde en esta jornada jugadores importantes como Federico Mateos y Emmanuel Ojeda no pudieron decir presente.

“Es un tema importante, son seis-siete futbolistas que hemos tenido este año y algunos que han vuelto a lesionarse, como Fede (Mateos), Ema (Ojeda) y Franco (Lobos), nos estamos ocupando y preocupando para que los jugadores estén sanos. A veces en el alto rendimiento pasan estas cosas, a nivel general en todos los equipos hay varias lesiones y para eso tenemos que tener un plantel competente y en muchos momentos hemos estado bien, pero hoy no nos ha tocado tener un buen partido”, cerró.