Mauricio Pinilla le hace un llamado desesperado a Universidad de Chile a no perder el foco: "La prioridad de la U es el Campeonato Nacional 2022"

El ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, celebró el triunfo de los azules ante Universidad Católica por Copa Chile, pero pidió no desesperarse e hizo un llamado a que la U no pierda su verdadero foco que es no descender.