Si bien Universidad de Chile no pudo comenzar de la mejor manera el Campeonato Nacional, los azules quieren volver a tener un renacer luego de varias temporadas peleando en los últimos lugares e incluso el descenso.

La dirigencia de Azul Azul trabaja a toda velocidad para cerrar rápidamente los últimos fichajes y dejar conforme al DT de turno, Mauricio Pellegrino, de cara al 2023 y así estos se acoplen lo antes posible al plantel.

Pellegrino sabe que el plantel de la U "está incompleto" | Foto: Universidad de Chile

Pero Mauricio Pinilla, ex jugador azul y actual panelista de Deportes Agricultura, dejó en claro una de las grandes problemáticas de la U para esta nueva temporada.

"Yo creo que a la U le falta un 9 de todas maneras, tiene que traer un delantero. Van a cometer el mismo error que el año pasado con el tema de los centrales. La U no va a tener gol", partió diciendo.

"El Nico Guerra no puede jugar de 9 de espalda a la portería, el aparece y juega por la banda. Fernández me parece un tremendo jugador pero me parece que no todavía está engranado ese ataque, no hay conexión, no hay asociación entre los mismos compañeros, eso requiere tiempo y trabajo, pero creo que a la U le va a penar un 9", añadió Pinigol.

Fue ahí que el ex centrodelantero azul dio a conocer a su favorito. "Yo me hubiese llevado a Rodrigo Holgado pero de todas maneras por ejemplo. Un goleador que te pesque la pelota, te gire y te revienta el arco. Palacios no tiene esa agresividad física... Holgado yo lo conozco bien y tiene un plus, es mucho más potente, mucho más fuerte y no le tiene miedo a nada", cerró.