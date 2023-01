Con un homenaje de parte de Universidad de Chile será recibido el técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, cuando esta noche se enfrenten por la Copa de Verano en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Un encuentro especial entre el entrenador de los azules y los fanáticos que siempre le entregan cariño cuando sus caminos se cruzan.

Algo que comentó en detalle en conversación exclusiva con Bolavip, donde sabe que siempre tiene las puertas abiertas.

"Es muy especial. Cada vez que vengo a Chile o cada encuentro con la gente Universidad de Chile me da posibilidad de ver gente, encontrarme con ex jugadores. Es importante, todo lo que sea a este nivel es muy importante", comentó Russo.

En la U sigue doliendo el encuentro en la cancha de River.

En ese sentido, abre la herida de los hinchas azules con la semifinal de Copa Libertadores 1996, cuando fueron eliminados con polémica ante River Plate.

"Cuesta mucho la Copa Libertadores, ahora mucho más. Haber llegado a esa instancia en una semifinal, que era una final, donde la U fue muy perjudicada notoriamente. Lo transforma de otra manera, pero es la realidad. Teníamos todas las condiciones para haber sido campeones de América", detalla.

Miguel Ángel Russo recibió a Bolavip en la concentración de Rosario Central. Foto: Cristián Fajardo / Bolavip.

¿Se mantiene la herida, Miguel Ángel?

La bronca que nos queda a todos es que fuimos despojados, no lo ganaron legítimamente.

Después pudo ganar con Boca Juniors, pero la de 1996 queda en la memoria...

Uno vive buscando esas cosas. Me tocó con Boca, fue algo importantísimo. En la última etapa con los brasileños y el VAR me sentí despojado, pero no como esa noche en la cancha de River Plate.

¿Sigue manteniendo contacto con sus dirigidos?

Mantengo relaciones y las he mantenido con Pedro Cárdenas, en algún momento el doctor Orozco. Mucha gente, empleados a los cuales recuerdo y que permanentemente me mandan saludos. Para mí es muy agradable porque con el paso de los años no cambia la relación.