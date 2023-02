La ministra del Deporte, Alexandra Benado, no cierra la puerta a trabajar en conjunto con Universidad de Chile para un nuevo estadio pensando para la postulación del Mundial 2030.

Luego de la primera reunión de la Corporación Juntos 2030, la cumbre para la postulación al Mundial 2030 que impulsan Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, se han dado a conocer detalles de lo que tiene que avanzar el país para soñar con el torneo.

Uno de los puntos más relevantes, para tener más opciones dentro de la organización, es tener un nuevo estadio para 60 mil personas, lo que abre la puerta para que Chile pudiera recibir hasta una semifinal de un Mundial.

En ese sentido la ministra del Deporte, Alexandra Benado, entregó un comentario que llena de ilusión a los hinchas de Universidad de Chile, al dejar abierta una opción de trabajar en conjunto por un nuevo recinto para el país.

Las autoridades de la candidatura se juntaron en Argentina. Foto: Mindep.

"Creo que sí, lo he dicho abiertamente. No sé cuál es el modelo de negocio hoy en día de Universidad de Chile o si tiene proyectado en corto o mediano plazo un estadio. Me parece que siempre lo público y lo privado tienen que ir de la mano en el deporte, es una forma de avanzar y para que la gente tenga mas acceso al deporte", comentó tras ser consultada por la idea en radio Cooperativa.

Por lo mismo, asegura que si bien todo está en un proceso inicial, se podría analizar para el futuro el llevar de esta manera adelante el nuevo reducto en el país.

"En una postulación de estas características podría existir este modelo. Tenemos que revisar más adelante los detalles. Estamos enfocados a levantar la postulación, hacerla competitiva, para que no sea solo un hecho comunicacional. Trabajamos seriamente y es importante que los cuatro países podamos estar juntos en el desafío", detalla.