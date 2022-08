Universidad de Chile está muy complicada con el descenso y ya se habla que el técnico uruguayo Diego López, de no lograr buenos resultados ante Cobresal y Universidad Católica, podría dejar su puesto. El ex jugador Marcelo Jara, blindó al charrúa y que se debe quedar.

Universidad de Chile está cada vez más complicada con el descenso y los números muestran que la U es el equipo de más bajo rendimiento en las siete fechas transcurridas de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Situación que ya pone la alerta en relación al futuro de Diego López al mando del banco universitario, ya que tras seis encuentros sin ganar, la tabla apremia y los cuestionamientos se agigantan.

Pero todo va de la mano del titubeante momento dirigencial de quienes administran Azul Azul y es algo que no pocos pasan por alto. Uno de ellos es Marcelo Jara. El ex bicampeón con la U en 1994 y 1995 en conversación con Bolavip dio su diagnóstico general de lo que él cree, ocurre en la tienda estudiantil

"Sin duda que son momentos difíciles que está viviendo el club y el equipo. La presión que está ejerciendo el medio y la gente obviamente hacen que muchas veces se haga insostenible también, el problema existe a nivel del sistema entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, y lamentablemente eso lo tienen que definir los que están a cargo", comentó el recordado Ñato.

Sobre quiénes son los verdaderos culpables de este magro pasar azul, el ex técnico del área formativa no tuvo inconvenientes en dar a conocer lo que para él son los reales responsables. "Sincerando los problemas que tiene Universidad de Chile hoy día, no son solamente técnico si no que hay un tema más general y deben ajustar para no tener mayores problemas".

Jara fue jugador y técnico de la U (Archivo)

En relación si López debiese o no dejar el banco, Jara defendió la gestión del Memo y que hay situaciones anexas a sus capacidad. "El juego no ha mostrado una alza, pero sí ha mostrado cosas que puedan sustentar haciendo ajustes un rendimiento que permita no pasar zozobras en las últimas fechas y no solamente es responsabilidad de él. Hay que ver los elementos que conjugan el andamiaje del equipo y el plantel me parece que no está tan equilibrado con jugadores de mayor peso".

Finalmente, si la U mantiene la categoría o no, el ex goleador aseguró que "se salva, en el sentido que puedan mantener la convicción de no hacer tantos cambios, porque en esta etapa es muy difícil hacer cambios. Manteniendo a Diego se puede salvar la U", sentenció Jara.