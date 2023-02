El nivel del ex Colo Colo asoma como pieza clave en la defensa azul, pero aún no existe claridad respecto a quién será su compañero definitivo en la defensa universitaria.

Contra todo pronóstico y algo que era poco esperable, Matías Zaldivia se ha convertido en un jugador clave y de suma importancia para el entrenador Mauricio Pellegrino en la defensa de la Universidad de Chile, por lo que se vislumbra que por el momento su titularidad está garantizada.

En esa situación, algo le faltaría por resolver al estratega trasandino y que va relacionado a elegir al compañero idóneo para el ex Colo Colo en la última línea azul, en una defensa que de todas maneras, en cuatro compromisos les han anotado seis goles.

En el papel lógico, se podría pensar que Nery Domínguez tendría que ser el elegido, puntualmente por ser extranjero, con oficio y quien se quedó con la jineta de capitán para esta temporada y es un hombre que por su trayectoria se entiende que la camiseta de titular es de él.

¿Qué le juega en contra al ex Rosario Central? Sus constantes lesiones, que si bien no son de gran duración en el tiempo, los golpes o temas musculares suelen ser frecuentes en el físico de Domínguez, por lo que se abre una gran incertidumbre. Además, cuando ha jugado con el ex Arsenal de Sarandí ha coincido que no han sido buenos momentos de la retaguardia azul.

Por contraparte, está el caso de Luis Casanova, quien tras una larga lesión que lo dejó fuera casi todo el 2022, volvió a finales de temporada y se convirtió en una buena pieza en la salvación universitaria, además goza de la venia del hincha laico, quienes lo ven como un defensor confiable y sumado a eso, es quien porta el brazalete cuando Nery no está.

Zaldivia asoma como el inamovible en la zaga de la U (Agencia Uno)

Por otra parte, tanto con Nery como con Zaldivia se ha visto muy regular y cómodo y si bien algunos ripios han dejado en evidencia ciertos problemas en el fondo, aparece como un buen complemento de los dos jugadores mencionados.

Más atrás y casi sin posibilidades asoma la opción de Ignacio Tapia, que pareciera no tener mayor participación en este 2023, pero su nombre al menos, lo tiene en el listado el técnico Pellegrino, para conformar una zona donde se requiere un trabajo casi perfecto.