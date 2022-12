Este martes fue presentado oficialmente en el Centro Deportivo Azul el delantero proveniente de Ñublense, Nicolás Guerra. El delantero formado en la U vuelve luego de dos temporadas donde fue parte del cuadro de Jaime García y en donde encontró la regularidad que en los azules no tuvo.

Ya en la conferencia de prensa, el Nico fue consultado por los dichos de Leandro Fernández en el sentido de que venía a hacer historia con la U y que quería ganar el clásico y pelear el campeonato, dichos que fueron avalados por el nuevo refuerzo.

"Totalmente de acuerdo. Como grupo debemos aspirar a lo máximo y estoy de acuerdo con Leandro. Tenemos que tener una mentalidad ganadora y a nivel personal afiatarme al equipo con goles y asistencias", afirmó.

Nicolás Guerra es pura ilusión (Prensa U de Chile)

Guerra asegura además que le gustó mucho el actual plantel azul. "Me encontré con un maravilloso plantel, un gran grupo humano. Me quedé con buena sensación y me pone contento.

Yo vengo acá a pelear el puesto, a ganar mi camiseta de titular", aseguró.

Para el final, analizó su primera experiencia en el club. "Mi primer paso por la U fue muy bueno al principio y luego no terminó como quería. Pero creo que la decisión de ir a Chillán fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Se me presentó la oportunidad y no dudé en tomarla. Solo quiero aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos", cerró.