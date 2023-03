El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile a lo largo de su historia ha dejado un montón de protagonistas, en el que dentro de las últimas décadas uno de los más importantes ha sido la del histórico ex portero de los ‘Azules’, Johnny Herrera.

Dentro de los varios encuentros que el ‘Samurái’ pudo disputar defendiendo la camiseta de la U, el ex golero dejó en el 'Podcast de Todos Somos Técnicos' el momento más complicado que le tocó vivir en esta clase de partidos en el Estadio Monumental.

¿El duelo? El 25 de agosto del 2018, Colo Colo venció a la Universidad de Chile por 1-0 en el recinto de Pedrero con el solitario tanto del defensor argentino, Juan Manuel Insaurralde, partido en donde Herrera comentó lo que vivió en dicho compromiso.

“Yo cuando lo pasé mal en el Monumental fue cuando subieron el lienzo. Fue de la hinchada, pero el estadio estaba todo coludido. Cortaron la luz, no hubo grabaciones, antes que empezara el partido me rompieron la cabeza con un piedrazo. Me acuerdo que le mostré a (Roberto) Tobar y él me preguntaba ‘¿qué hacemos?’. Yo le dije ‘vamos a jugar’”, comenzó señalando Herrera.

El lienzo en cuestión a Herrera por parte de los hinchas de Colo Colo | Foto: Archivo

Luego de eso, el arquero ‘Bicampeón de América’ explicó que se mostró un tanto impactado por un particular lienzo colgado por parte de la barra de Colo Colo, en el cual él era protagonista, algo que encontró un tanto fuerte, pero que en ese entonces no le tomó mayor relevancia.

“Aparte de la amenaza que era normal toda la semana, después que te cuelguen un lienzo y sales apuñalado, ya era un poquito extremo, pero te juro que me dio prácticamente lo mismo”, insinuó.

Finalmente, Herrera desmenuzó lo que fue el momento en el que los hinchas de Colo Colo le lanzaron una bengala que estuvo a centímetros de poder impactarlo, en la que destaca su coraje y explica que no cualquier jugador es capaz de aguantar todo ese tipo de sucesos que él vivió en ese Superclásico.

“Eso fue el lienzo, pero cuando tienes a un tipo apuntándome con una bengala a seis metros... como que lo tomé súper bien, pero no cualquiera hubiese podido seguir jugando, créeme. Me pasó una bengala por al lado, antes de empezar el partido”, finalizó.