Universidad de Chile vive días complicados tanto en lo dirigencial como en lo deportivo. El Romántico Viajero está a tan solo tres puntos del descenso directo, mientras que en lo administrativo está envuelto en una polémica tras la contratación de Mauricio Etcheverry y las múltiples fotos que se han filtrado acerca de los máximos dirigentes azules con la camiseta de Universidad Católica.

El periodista Francisco Eguiluz del programa Todo Es Cancha, se tomó un par de minutos para analizar la compleja situación que vive el club universitario y fue tajante acerca de su opinión acerca de las últimas decisiones que han tomado en el club.

"Yo no creo que sean una seguidillas de errores, estos son una seguidillas de aciertos dentro del plan de estos hinchas de la UC que se tomaron la U. Yo no creo que sea un error de ellos hacer negocios con Victoriano Cerda y es parte del negocio de Sartor hacer negocios con él. Yo no creo que sea un error traer a Mauricio Etcheverry, creo que es un acierto porque con Etcheverry traes el jaduismo a la U que es lo que están buscando", comenzó diciendo.

"Cuando hablamos de Sartor que es un fondo de inversión, el fondo de inversión como idea original, como uno de los sentidos de negocio, tiene el beneficio de la clandestinidad, tiene el beneficio de resguardar la identidad de quiénes son los dueños de este fondo. En los fondos pueden invertir un presidente, ustedes, yo o puede invertir un delincuente, total nadie sabe quién puso la plata, quién es el dueño", añadió.

Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue y ahora asesor de Azul Azul | Foto: Archivo

"¿Alguién me puede sacar de la cabeza que Sergio Jadue no está metido en esto? Si el Jaduismo ya se tomó la U ¿Qué falta para que él se tome al club? Lo que pasa en la U con la segunda división no es nada, es mucho más peligroso y está en riesgo de desaparecer, eso es lo grave, porque se lo están tomando delincuentes como Mauricio Etcheverry", sentenció el reconocido comunicador.

ver también Caamaño repasa a López y asegura que la U jugaba mejor con Miranda

Recordar que los azules quieren salir de este mal momento en el Campeonato Nacional, pero antes deberán enfrentar a Cobresal por los octavos de final de la Copa Chile.