Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de la continuidad del colombiano Santiago Escobar, pero el presidente de Azul Azul, Michael Clark, salió al frente de las críticas al equipo y ratificó en el puesto al DT. "Estamos contentos, pero creemos que se puede mejorar", dijo el timonel del club respecto al nivel mostrado en el torneo.

El Pato Mardones, recordado por ejecutar el gol que permitió a Universidad de Chile ser campeón en 1994, luego de 25 años sin ganar el torneo, conversó en exclusiva con Bolavip Chile acerca de los dichos de Clark.

"Yo creo que son declaraciones para ante de la junta de accionistas que hay ahora, son palabras para tranquilizar un poco a la gente, al hincha, pero la campaña no ha sido para nada buena para estar tan tranquilos. El equipo está complicado y no está jugando como uno quisiera y eso se ve en el terreno de juego", partió diciendo el ex mediocampista azul.

"Lo leí hoy y recordé que cuando lo ratifican demasiado es que algo va a pasar", añadió el histórico volante.

"Lo mejor que le puede pasar a la U es que estén convencidos de la persona que van a traer, sea Lasarte o sea quien sea, pero si tienen que estar dispuestos a que la persona tenga un liderazgo, un manejo tanto en lo deportivo y saber que ser entrenador de la U no es solo sentarse el día del partido, es toda una espalda detrás para saber manejarse en todo sentido. Si están convencidos con eso lo tienen que traer, pero si están apostando no es la forma", cerró.

Recordar que los Azules se verán las caras con Audax Italiano este sábado 23 por la úndecima fecha del Campeonato Nacional en estadio por confirmar.