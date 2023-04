Mauricio Pellegrino ya comienza a definir su once estelar para enfrentar a Audax Italiano por el Campeonato Nacional. Material tiene de sobra y posee variantes para formar el elenco que estime conveniente para enfrentar a los ítalicos, aunque es conocida la predilección del estratega por dos jugadores: Nicolás Guerra y Leandro Fernández en la ofensiva.

Precisamente esta sería la dupla de ataque que estaría pensando el adiestrador argentino para visitar a los itálicos en el Estadio Bicentenario de La Florida, algo que los hinchas no ven con malos ojos pensando en que los azules están obligados a llevarse las tres unidades para así seguir escalando en la tabla de posiciones.

Guerra corre con ventaja para ser titular ante Audax Italiano | Foto: Photosport

Patricio Muñoz, periodista de Al Aire Libre de Cooperativa, le levantó el pulgar a la determinación del ex DT de Vélez Sarsfield y explicó sus razones para preferir al ex Ñublense por sobre el ex ariete de Unión Española como acompañante de Fernández.

"Yo voy a reiterar algo que dije en la fecha 4 y es que para mí Guerra es más que Palacios, entendiendo que hay que decidir cuál es el segundo de un equipo que tiene a Leandro Fernández en su estructura", dijo el comunicador.

"La sensación que Palacios le sacó una ventaja a Fernández yo no compro ese discurso. De partida, ¿eso cuándo lo demostró? ¿De los tres quien es el mejor? El segundo siendo que no hay tanta diferencias entre ellos es el que mejor se asocia con Fernández y yo estoy de acuerdo con Pellegrino porque Guerra se asocia mejor con Fernández, le sirve más para ese juego", recalcó el profesional de las comunicaciones.

"Fernández volvió a entrenar y tomarse su carrera al 100% y si está jugando como antes, no va a salir del equipo porque es el mejor de la U", cerró.