Patricio Mardones no comparte la postura de Víctor Hugo Castañeda: "Noto a Sebastián Miranda bastante empoderado en su función"

Universidad de Chile se prepara para su duelo ante Universidad Católica por los cuartos de final ida de la Copa Chile en cotejo que se jugará en cancha del Estadio Santa Laura.

Una de las mayores interrogantes que se instaló en el mundo azul es con cuál equipo debiese afrontar la llave ante los cruzados. Un histórico de la U, Patricio Mardones conversó con Bolavip y no dudó en que en este partido, los azules deben enfrentarlo con todo.



"Yo creo que a la U le haría muy bien jugar con lo mejor que tiene. Es un partido importante, vienen de ganar a Palestino y no se ha inventado nada mejor para el jugador que jugar y que ganar, al margen que no se obtenga el resultado que es el triunfo, pero si la U funciona como equipo y juega bien los va a fortalecer mucho. Soy de la idea que jueguen porque tienen tiempo para recuperarse y que vean cómo se da el partido del partido para ver como abordar el segundo, pero al jugador le gusta jugar", señaló Mardones.

Sobre el rol que va cumpliendo Sebastián Miranda, el autor del gol que les dio el título tras 25 años, se desmarcó un tanto de Víctor Hugo Castañeda y opina que ve muy bien al actual técnico de los azules y lo mejor, es que lo ve seguro.

"Tengo entendido que está ratificado y lo importante es que noto a Miranda bastante empoderado en su función como entrenador del primer equipo y eso es importante que la dirigencia lo respalde en eso, si lo están evaluando en cada partido lógicamente no es cómodo. Pero creo que Sebastián Miranda tiene la confianza de la dirigencia", aseveró el Pato.

Patricio Mardones fue director de Azul Azul (Archivo)

Desde luego, tema obligado es lo que ha vivido Ronnie Fernández en el último tiempo y sus bulladas reacciones a través de las redes sociales que han dejado más de algún comentario en el ambiente. Para Mardones, es necesario que el futbolista se haga notar dentro del campo de juego, porque algunos se han terminado complicando.

"Lo más importante para el jugador es lo que realiza en la cancha. Se conversa mucho y yo lo conversé en la U cuando estuve en el fútbol formativo porque ellos viven lo mismo. Lo más importante para el jugador es mantenerse fuera de eso, no digo que no tengan redes sociales, pero lo más importante es en la cancha. El hablar mucho ha llevado a jugadores a ser más de lo que son y eso los ha enredado más", cerró Mardones.