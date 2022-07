Patricio Yáñez le pega duro a Universidad de Chile por el tema Martín Parra: "Es increíble esta llegada y la no presentación es impresentable"

Martín Parra fue oficializado como el tercer refuerzo de Universidad de Chile, pero no pudo ser presentado en el Centro Deportivo Azul, algo poco común en el elenco universitario cada vez que llega un jugador como nuevo fichaje.

Hay que destacar que su llegada no fue bien vista por Diego López, quien en reiteradas ocasiones en conferencia de prensa afirmó que para reemplazar a Hernán Galíndez, necesitaba un jugador con "mayor experiencia", todo esto porque ya tiene dos guardametas jóvenes, como: Cristóbal Campos y Pedro Garrido.

El panelista y ex jugador Patricio Yáñez, comentó en Puntapié Inicial de Deportes Agricultura lo que fue la llegada del novel portero a la U y tuvo palabras para la no presentación en el CDA al frente de los micrófonos.

"Es increíble esta llegada. El técnico estaba pidiendo un jugador maduro, experimentado, donde se pudiera apoyar Cristóbal Campos y le traen a gusto del dirigente de turno a Martín Parra", aseguró el ex ariete del Romántico Viajero.

Parra ya tuvo su primera práctica en el CDA | Foto: Prensa Universidad de Chile

"Lo de la no presentación es impresentable ¿Con quién se iba a sentar Parra? Con Diego López y le iban a preguntar por el arquero de experiencia y lo iba a matar al juvenil. Para evitar todo ese bochorno, esta cuestión que solo ocurre en la U tomaron la decisión de no exponer a Parra", sentenció Yáñez.

Recordar que el jugador perteneciente a los registros de Huachipato solo estará a préstamo sin opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2022, algo que llamó la atención de los forofos de la U.