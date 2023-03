El comentarista deportivo y ex jugador, asegura que Universidad de Chile no puede dejar a un jugador de las características de Lucas Assadi fuera del equipo, por lo que llama a encontrarle un espacio.

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, está probando fórmulas para su plantel en el receso del Campeonato Nacional, donde ha llamado la atención la posición de Lucas Assadi, donde le están buscando un espacio para que sea un aporte en el equipo.

Más adelantado, casi como delantero, además en algunos momentos libre, como tanto le gusta, Assadi se está moviendo en la cancha bajo las órdenes de Pellegrino.

Algo que llama la atención en Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, quien asegura que es el momento que le den oportunidades al volante formado en la U.

Lucas Assadi busca espacio en el equipo de la U.

"Siento que si le has dado posibilidades a jugadores en la U que no han tenido la capacidad, que no han tenido regularidad, tienes que dársela a Assadi. Es como el argentino de estos que llegaban a la U, que no eran armadores, eran como mediapunta, hombres de jugadas y Assadi tiene una tremenda habilidad", comenzó explicando Yáñez.

En ese sentido, asegura que tiene unas características que lo hacen indispensable para un equipo como la U, tanto así que lo compara con la importancia de Messi en un equipo, aunque esté caminando dentro de la cancha.

"Si el chico está trabajando bien lo tiene que poner suelto. Si juega con dos arriba, que tenga libertad. Yo hablo desde las necesidades de la U, de crecer y conseguir objetivos. Vuelvo a repetir, que con talento no llegas a ninguna parte. Assadi quizás es el Messi de la U en este momento, lo digo en el sentido de la importancia que puede tener un jugador de estas características. Tengo claro el momento de Assadi y Osorio pero si él, no es tratar entre algodones, pero si encuentras un espacio en que puede ser útil, le sobran condiciones", finalizó.