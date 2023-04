Leandro Fernández está con tarjeta amarilla en la Universidad de Chile. El artillero argentino protagonizó el fin de semana un accidente de tránsito, bajo los efectos del alcohol, y ayer apareció en el Centro Deportivo Azul para dar cara, luego de hacer noticia por una actividad extrafutbolística en sus días de descanso en la antesala del duelo ante Chimbarongo por la Copa Chile.

Una baja que, sin duda, le causará dolores de cabeza al técnico Mauricio Pellegrino para buscar esa alternativa. El transandino recibirá por parte de Azul Azul un castigo económico, mientras que el cuerpo técnico, al menos, lo borrará del estreno por la Copa Chile y también lo dejará fuera del lance ante Audax Italiano por el torneo.

El ex gerente deportivo de la U, Rodrigo Goldberg, fue claro en su postura sobre lo que realizó el cuadro azul a la hora de imponer mano dura y tuvo una mirada particular sobre los hechos.

"Cada uno se maneja con sus códigos.. Yo creo que si sólo lo castigas económicamente, la señal que le puedes dar a un cabro joven, ah, lo sancionas con plata y es de los mejores pagados, entonces, pueden pensar que no es nada", indicó.

Lean Fernández fue sancionado por su imprudencia en la U (Photosport)

Asimismo, Goldberg también siguió después con su comentario respecto al incidente de Fernández. "Entonces, uno después puede verlo por los lados y decir, chuta (sic) la teja le cayó grande en plata y en quedarse fuera. Ese es el si no de los entrenadores muchas veces, porque ellos manejan el camarín y en este caso se supo. Muchas veces pasan cosas que la gente no sabe, que la prensa no sabe y éste por que no está. Uno, ahí, cuando empieza a indagar un poco más sabe que hay castigos que son deportivos y que no necesariamente son deportivos", explicó.

El Polaco también continuó opinando sobre lo que le pasó a Fernández y entregando detalles, según su experiencia como dirigente, lo que podría traducir Pellegrino de esta situación engorrosa y compleja para el transandino.

"Ahí, el técnico tiene en su mano lo que quiere y lo que debe. Quiero tenerlo, pero tengo que castigarlo. Ahí es una decisión más personal y que raya en lo ético, en lo moral", terminó Goldberg.