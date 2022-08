Si algo ha caracterizado a esta Universidad de Chile modelo 2022 es la magistral cuota de elementos jóvenes, salidos de la cantera azul que han sumado minutos en la U y prueba de aquello es que los universitarios ya cumplieron el mínimo requerido de minutaje de jugadores sub 21.

Pero los estudiantiles no se quedan ahí y para el partido de este lunes frente a Cobresal por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile a la cancha saltará su nuevo valor, una promesa y que quiere ser una realidad como lo hacen hoy por hoy Darío Osorio y Lucas Assadi, si incluso nació exactamente un año después de La Joya de Hijuelas, mientras que el 20 azul también es del mes de enero.

Es Agustín Arce Melli (le gusta ser nombrado por sus dos apellidos) quien con 17 años hoy verá su estreno en el equipo mayor de la U y lo hará como titular ya que así lo dispuso el técnico, Diego López. Pero, ¿Quién es Agustín? ¿Qué sabemos de él?

Agustín llegó con ocho años a la U y de inmediato maravilló por sus cualidades. Nació en Conchalí, es el segundo de tres hermanos, todos hombres. Partió a los cuatro años en una escuela de la U en Huechuraba y a los seis años se fue a la Escuela Chacabuco Recoleta con el profesor Luis Lee Chong que representaron a Santiago Morning en la Anfp con la sub 8, jugando en el campeonato la U lo enamoró para llevárselo cuando tenía siete años y ahí partió a la respectiva categoría azul. Sus ojos del color de la camiseta de los universitarios fueron el primer vínculo con la U, incluso familiarmente le dicen "Siberiano", apodo el cual fue puesto por su abuelo Enrique.

Figura y capitán en varias de sus categorías, de esos que se enoja cuando las cosas no salen, pero de la nada puede sacar un potente remate y clavarla en el ángulo. Un gran primer semestre en la sub 17 y fue un partido ante Rangers en el CDA, en el cual Diego López - con pocas horas en Chile - quedó maravillado y no dudó en convocarlo a entrenar en la intertemporada.

Agustín Arce Melli y Yahir Salazar, dos promesas que ya comiezan a ser realidad en la U (Prensa Universidad de Chile)

Actualmente va al Colegio para Deportistas de Alto Rendimiento CDAR cursando cuarto medio y así poder terminar sus estudios. Aún no decide qué estudiar, por lo que todo apunta que el fútbol es su gran sueño, siempre quiso jugar, debutar y ojalá posicionarse en un club de Europa, como lo contó su mamá Johanna a Bolavip hace algunas semanas, quien hoy junto al papá, hermanos y la abuela del futbolista lo acompañarán en su estreno.

Agu, tuvo algunas citaciones pero no se le había dado la opción del debut, pero ahora sí se le presenta esta gran oportunidad de debutar en el equipo mayor de la U. Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, algo que ni él ni su familia olvidarán.