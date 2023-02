Mauricio Pellegrino tiene un lindo dolor de cabeza, puesto que tiene tres centrales de mucha calidad para dos puestos: Matías Zaldivia, Luis Casanova y Nery Domínguez.

El ex Colo Colo tiene ventaja porque ha jugado todos los partidos del campeonato, además de los amistosos, por rendimiento además no tiene por donde salir, por lo que hoy por hoy, no es exagerado decir que es el fijo.

Nery Domínguez comenzó como titular, incluso portando la jineta de capitán, pero no tuvo una buena actuación ante Huachipato, para peor, presentó molestias en la previa del triunfo ante Unión Española en Valparaíso por lo que no entró en la citación, lo mismo ante Palestino, y teniendo un par de minutos ante Magallanes. Pese al aporte del argentino en el semestre pasado, no es indiscutido.

Luis Casanova está jugando en dupla con Zaldivia desde la fecha 2, mostrando solidez y guapeza, características que muestra desde que llegó a la U, en la temporada 2020.

Para Marcos González deben jugar los que estén mejor y sin lesiones (Agencia Uno)

¿Qué debe hacer Mauricio Pellegrino?

El integrante del plantel que ganó la Copa Sudamericana junto a Jorge Sampaoli, Marcos González, asegura que no tiene dos favoritos.

"Me da lo mismo, el que esté mejor entrenado y con menos lesiones. No sé si Domínguez está lesionado, no estoy seguro, entonces hoy deberían jugar Zaldivia y Casanova, que son los que vienen jugando", indicó.

Para la leyenda azul Horacio Rivas, el DT de los universitarios tiene tres buenos elementos donde elegir.

"No es fácil porque uno da la opinión desde afuera y es el técnico el que los ve todos los días, pero a la hora de la realidad es que lo que han hecho Casanova y Zaldivia se han acoplado bien, han hecho cosas interesantes, creo que Luis se ganó un espacio y el derecho a ser titular y el capitán del equipo", aseguró.

Para Carepato "la U ha generado una tranquilidad defensiva y en gran medida es por Zaldivia, su aporte ha sido importante, le ha dado un aire diferente y es algo que no tenía".

El que sorprende es Jorge Coke Hevia que pide derechamente que jueguen los tres. "Yo jugaría con los tres (Casanova-Domínguez y Zaldivia), ya sea con tres centrales o con Nery Domínguez en el medio para equilibrar el equipo, así darle más armas a Lucas Assadi y Darío Osorio", cerró.