Último día de entrenamiento previo al Clásico Universitario de este domingo por Copa Chile, pero en el aire sigue dando vuelta el tema de mensajes de jugadores a través de redes sociales, en específico Ronnie Fernández. Roberto Tomatín Rojas le pide al ex Wanderers que se preocupe de cosas importantes y no de algo que pueda complicar al grupo.

Universidad de Chile ya se alista para saltar a la cancha este domingo y medirse con Universidad Católica en duelo válido por los cuartos de final ida de la Copa Chile, compromiso que se disputará en el Estadio Santa Laura.

A su vez, algo de calma ha existido en el Centro Deportivo Azul luego del triunfo frente a Palestino de hace nueve días y que les permite respirar un poco en la lucha por evitar el descenso.

Sin embargo, han habido algunos episidios anexos como aquel en que el delantero Ronnie Fernández usó sus redes sociales para publicar un mensaje dieciochero, pero que generó muchas dudas si es que iba dirigido a algún compañero del plantel.

El ex portero azul, Roberto Rojas en conversación con Bolavip sentenció que estas cosas son muy normales en tiempos como el que vivimos, donde las redes sociales pueden ser un sistema de medición y entender qué es lo que quieren decir las personas, sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque lo sutil, puede ser algo muy evidente.



"Hay una mezcla de sensibilidades que en los tiempos que se están viviendo hay que acostumbrarse. Hay una periodista que está casada con el capitán del equipo y obviamente un comentario así puede hacer daño. Un mensaje subliminal puede terminar siendo algo super claro y algo que no se atreve a conversar en el camarín", dijo Tomatín.

Sobre qué el efecto que puede provocar esto en el ex Wanderers, Rojas manifestó que claramente esto puede ir en perjuicio de alguien que cuando llegó a la U, se avisoraba que otro podía ser su derrotero. "Yo creo que cuando llega la pretemporada y ganó tanto cabezazo a los centrales de Boca que dejó impresionado a todos y que podía ser importante no tan solo para el campeonato chileno, si no que para la selección, está muy distante de eso. Yo creo que él mismo está preocupado de esa situación porque mira como está terminando el año, preocupado de algo que escribió", cerró el ex golero.