Rodrigo Goldberg, ex dirigente azul, cree que Diego López es parte del problema de Universidad de Chile, pero sigue con dudas si sacar al charrúa de su cargo.

Rodrigo Goldberg pone en duda una posible salida de Diego López de Universidad de Chile: "No sé si sea el gran responsable de todo esto"

En el Centro Deportivo Azul, se viven horas claves por la continuidad de Diego López. Y es que Universidad de Chile mira de reojo la tabla de posiciones tras la derrota ante Universidad Católica y ven como los equipos que están más abajo se le comienzan a acercar, todo a tan solo siete fechas del término de una nueva temporada.

Recordar que la U deberá afrontar una verdadera "final" el miércoles 7 de septiembre, cuando enfrenten a Coquimbo Unido, el exclusivo colista del Campeonato Nacional, que en caso de derrotar a los azules igualarán en los puntos del cuadro laico.

Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, analizó la posibilidad de seguir viendo al charrúa en la banca del elenco universitario.

"Yo insisto, voy a repetir la apreciación que hice ayer, yo no sé si será bueno sacar a López. Entiendo que se ha equivocado y no tengo la menor duda, ha sido muy evidente los errores que ha cometido, pero no sé si sea él el gran responsable de todo esto ¿Es parte del problema? Si ¿Es la gran solución sacarlo? Tengo mis dudas", aseguró el otrora goleador azul.

Los azules no levantan cabeza en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

"Estar metido ahí adentro con la presión y tener que decir tomo la decisión o no tomo la decisión de sacar a López, es durísimo", sentenció el ex gerente deportivo de los azules.

Hay que destacar que López llegó a la U a principio de año con el objetivo de enrielar el rumbo, pero solo ha sacado cinco puntos en total sobre 24 posibles, lo que ha generado el malestar de miles de fanáticos en redes sociales.