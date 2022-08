Rodrigo Goldberg realiza una radiografía completa del presente de la U y advierte: "El piloto del avión no tiene rostro, voz ni valentía"

Universidad de Chile no lo pasa bien ni adentro ni afuera de la cancha. Los problemas dirigenciales del elenco universitario se han visto reflejados en el terreno de juego y los fantasmas de pelear un descenso vuelven a resurgir tras la derrota ante Colo Colo.

Uno que conoce la interna del club es Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre, quien realizó una dura radiografía del presente de la U tanto en lo institucional como en lo deportivo.

"Después de la derrota en el Superclásico, la U entró en una dinámica distinta a otros tiempos. No es un club que esté ajeno a las crisis ni mucho menos pero uno supone que algo debió haber aprendido. Sin embargo, un tweet de los directores de Azul Azul comenzó a evidenciar lo que era un secreto a voces", comenzó diciendo el Polaco.

"Una gran mayoría pensó que el tweet de José Joaquín Laso, director de Azul Azul, apuntaba directamente a Michael Clark pero era más profundo al preguntarse ¿Y dónde está el piloto? Atacaba directamente a la ausencia total de liderazgo por parte de los dueños, quienes quieran que sean, y es muy evidente", agregó el otrora delantero azul.

Los hinchas se preocupan y muestran su malestar por el actuar del equipo azul | Foto: Agencia Uno

"Salvo las conferencias pactadas de Diego López y la última aparición de Manuel Mayo nadie más habla. Este último a quien conozco y aprecio, ha sido lanzado a la jauría sedienta de venganza, sin secretaría técnica, sin soporte más que sus ganas ha salido a dar la cara, mientras tanto, no hay voz oficial de la presidencia y el arquitecto de todo esto presentó su renuncia convenientemente, dejando en segundo y tercer plano sus promesas de un mejor gobierno corporativo y reducción de costo", complementó el ex gerente deportivo de la U.

"¿Y dónde está el piloto? Podría estar en Panamá, en Islas Vírgenes o quizás en Chile, lo cual hasta alturas ya es un detalles. Lo importante sería saber qué opina, qué dice y qué hará. El piloto de este avión no tiene rostro, no tiene voz, tampoco tiene valentía, pero peor aún parece no tener interés alguno", sentenció Goldberg.